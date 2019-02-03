Епіфаній розкрив деталі першого після інтронізації засідання Синоду ПЦУ



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Митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ

Інтронізація глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого

Під час першого засідання Синоду Православної церкви України, яке відбудеться одразу після інтронізації її глави, будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

«Після проведення об’єднавчого собору 15 грудня у нас був період підготовчий до отримання томосу, всі очікували завершення канонічної процедури. А далі поступово будемо вже формувати відповідні керівні органи. Зараз ми займалися весь цей час юридичними питаннями. Для того, щоб мати статус юридичної особи, потрібно створити керівний орган. Церква загалом не є юридичною особою, але є керівний орган – це Київська митрополія, яка була зареєстрована остаточно державою», – сказав Епіфаній.

Як зазначив Епіфаній, цей процес є довготривалим, бо в українській історії це відбувається вперше.

«До цього часу в історії України не було таких прецедентів. Ми знаємо що? Що тільки ділилися, ділилися і реєструвалися нові структури. А зараз це такий хороший прецедент, що об’єднуються такі великі структури – УПЦ КП, УАПЦ, частина архієреїв Московського патріархату. І ми творимо вже новий церковний організм, вже єдину помісну православну церкву. Тому нам потрібно мати і певний юридичний статус», – зазначив предстоятель ПЦУ.

Інтронізація митрополита Епіфанія пройде 3 лютого в Софії Київській. У цей день він також відзначає свій день народження, йому виповнюється 40 років.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка пройде у Софії Київській.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.