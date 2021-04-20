Президент заявив, що Україна готова до війни з Росією

Зеленський порадив не боятися, а також контролювати емоції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Так, він сказав, що на сьогоднішній день біля наших державних кордонів сконцентрована чимала кількість російських військ.

Додав, що Росія називає це «військовими навчаннями», але неофіційно весь світ називає такі речі «шантажем».

«Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Але РФ постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але й не несподівано. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але от чи готова вона до неї? Так», – наголосив Зеленський.

Додав, що попри все Україна буде продовжувати боротись за мир дипломатичним шляхом, але у разі чого – готова себе захищати.

Володимир Зеленський також запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися. Каже, що готовий це зробити «в будь-якій точці українського Донбасу».

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав президента Росії Володимира Путіна відчепитись від України.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.