Зеленський вимагає відвести війська РФ від кордону з Україною

Зеленський додав, що Україна в агресії РФ буде себе захищати

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери. Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

«Біля наших держкордонів сконцентровані російські війська. Офіційно Росія називає це військовими навчаннями. Неофіційно весь світ називає це шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже РФ постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні», – сказав президент.

Він додав, що Україна в агресії РФ буде себе захищати.

«Наш принцип простий – Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього», – наголосив Зеленський.

19 квітня відбулося засідання політичних радників лідерів «нормандської четвірки», де Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Метою зустрічі є обговорення запропонованих у листопаді 2020 року Францією та Німеччиною так званих «кластерів» для реалізації Мінських угод, а також виконання домовленостей лідерів держав від 9 грудня 2019 року про відкриття КПВВ на Донбасі, обмін «усіх на всіх», допуск міжнародних гуманітарних місій на території ОРДЛО та припинення вогню.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».