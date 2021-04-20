Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Зеленський запропонував Путіну зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна»

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися. Каже, що готовий це зробити «в будь-якій точці українського Донбасу». Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

«Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми – це ми. Ви – це ви. Але це не обов'язково проблема, це - можливість. Як мінімум - можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат. Вчора і сьогодні на засіданнях радників «Нормандської четвірки» і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву», – сказав Зеленський.

Він запропонував Путіну зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

«При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію. А що мені розуміти? Я кожен місяць там буваю. Пан Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським Макрон терміново хоче побачити Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Париж 16 квітня. По завершенню переговорів віч-на-віч, які затягнулися так, що довелося перекроювати графік зустрічей, Зеленський провів брифінг для ЗМІ та розповів, що у нього з французьким президентом гарні відносини і він вдячний йому за це.

Розмова відбувалася без президента Росії Володимира Путіна, який є стороною переговорів у нормандському форматі. Водночас Зеленський налаштований поговорити і з президентом країни-агресорки.

«Підключення Путіна не було. Хоча я налаштований, щоб ми в чотирьох включилися», – заявив президент.