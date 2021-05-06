Euronews Ukraine повертається: Валід Арфуш запускає супутниковий канал

Проєкт запуску Euronews Ukraine був ініційований українським урядом восени 2020 року

У четвер, 13 травня, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розгляне питання про отримання ліцензії Euronews Ukraine за заявою ТОВ «СН Медіа», кінцевим бенефіціарним власником якого є медіаменеджер та продюсер Валід Арфуш. Це засвідчує порядок денний Нацради.

Зокрема, 13 травня буде розглянутий пункт «Про заяву ТОВ «СН Медіа», м. Київ, щодо видачі ліцензії на мовлення (супутникове, логотип: «EURONEWS UKRAINE»).

Власниками «СН Медіа» виступають Валід Арфуш (засновник 108 900 грн. – 99%), та Оранська Марія (засновник 1 100 грн. – 1%).

Це вже другий телеканал у власності Валіда Арфуша після HDFashion & LifeStyle.

Проект запуску Euronews Ukraine був ініційований українським урядом восени 2020 року і перемовини про запуск української версії проводив особисто голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

Euronews – це мережа новинних телеканалів, які мовлять у Європі наразі 11 мовами. З 2018 року Euronews почав продавати франшизи національним мовникам для запуску їхніх каналів під брендом Euronews – так запуситилися локальні канали в Албанії та Грузії, планується запуск у Сербії. Мережа Euronews належить однойменному акціонерному товариству, 88% акцій якого належать приватній компанії Media Globe Networks, якою керує єгипетський мільярдер Нагіб Савіріс, а 12% акцій – 20 громадським і державним телекомпаніям – членам Європейської спілки мовників EBU (серед них і російська ВДТРК). У 2017-2020 роках одним з акціонерів Euronews була американська корпорація NBC.

У жовтні 2010 року за рішенням уряду Миколи Азарова було підписано ліцензійну угоду між Національною телекомпанією України та Euronews про створення української версії Euronews. Ця угода була укладена на 5 років з моменту початку мовлення (тобто мала залишатися в дії до 24 серпня 2016 року) і підлягала автоматичному подовженню після закінчення цього терміну. 24 серпня 2011 року розпочалося мовлення української версії Euronews.

Для створення україномовної версії Euronews український уряд виділив 85,5 млн грн (на той момент це близько 8 млн євро) на отримання ліцензії для НТКУ, покриття всіх операційних витрат, пов'язаних із запуском нової версії, технічне обладнання української редакції в Ліоні (Франція) та заробітну плату українських журналістів.

Після початку мовлення Euronews української були помічені відмінності в текстах новин каналу українською та англійською мовою: українська служба редагувала їх на користь президента України Віктора Януковича. Керівник української редакції пояснив це тим, що тим, що журналісти мовних редакцій не перекладають новини однієї чи іншої редакції, а пишуть власні.

Однак уже через рік почалися проблеми з фінансуванням української версії Euronews, зокрема з оплатою щорічних ліцензійних платежів. З 2013 року держава перестала виконувати свої зобов’язання з фінансування Euronews, і почав накопичуватися борг Національної телекомпанії України перед Euronews, який зрештою сягнув понад 10,5 млн євро.

Наприкінці 2014 року новий уряд і нове керівництво Національної телекомпанії України захотіли достроково розірвати угоду з Euronews через відсутність коштів на її продовження.

У 2015 році Euronews подав позов до суду про стягнення з НТКУ 10,5 млн євро боргу. Після тривалих судових процесів Euronews виграв спір, і правонаступниця НТКУ – Національна суспільна телерадіокомпанія України – мусила сплатити цей борг. Борг було сплачено влітку 2020 року після арешту рахунків НСТУ.

Джерело: Детектор медіа