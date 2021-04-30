«Кварталівська» кінокомпанія в Росії збільшила доходи – «Схеми»

За документом, прибутки російської компанії «Грин Филмс» у 2020 році зросли, порівняно з попереднім

Російська компанія «Грин Филмс», співзасновником якої до весни 2019 року був Володимир Зеленський, а досі є перший помічник президента Сергій Шефір, прозвітувала про свої фінансові показники за 2020 рік. За документом, прибутки «Грин Филмс» у 2020 році зросли, порівняно з попереднім.

Журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) проаналізували дані бухгалтерського балансу, які компанія опублікувала на російському Державному інформаційному ресурсі бухгалтерської (фінансової) звітності.

У 2020 році компанія збільшила свій дохід майже на 16% у порівнянні з 2019-м, і отримала 55,8 мільйонів рублів (майже 772 тисячі доларів). Із них майже 32 мільйони рублів (понад 440 тисяч доларів) компанія отримала з роялті та ліцензійних виплат.

При цьому, як вказали «Грин Филмс» у своїй звітності, фірма отримала на 50% більше грошей від роялті та інших ліцензійних виплат, ніж у попередньому році.

Компанія також продовжила розраховуватися з кредиторами, і у 2020 році зменшила свій борг ще на 18%, до майже 139 мільйонів рублів (1,9 мільйони доларів). Це може свідчити про те, що у компанії не збираються згортати діяльність, а навпаки – дотримуються обіцянок перед кредиторами, щоб продовжувати роботу.

В той же час, ґрунтовних пояснень до бухгалтерської звітності з причинами збільшення доходів та планами на наступний рік, на відміну від 2019-го, фірма в письмовому вигляді не надала.

Сергій Шефір не відповів на прохання «Схем» прокоментувати причини зростання доходу російської фірми, де він є співзасновником через кіпрську компанію.

Восени 2020 року «Схеми» повідомляли, що у звіті «Грин Филмс» за попередній рік зазначалося: у компанії «не ухвалювали рішення про припинення або скорочення діяльності», скоротили збитки на 32% і планують збільшити продажі.

На початку 2019 року «Схеми» з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році.

Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з’ясувалося, що компанія «Грин Филмс» не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів (майже 542 тисячі доларів) на фінансування фільму-трилера «Вниз».

У березні 2019 року «Схеми» повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95». Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ООО «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 20 відсотків, Борис Шефір – 15 відсотків, Сергій Шефір – 15 відсотків, Appex International LTD Тімура Міндіча – 50 відсотків.

Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95». Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.