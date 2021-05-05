МОЗ не зміг зібрати фінансові звіти з більшості своїх підприємств

Сім медичних державних підприємств знаходяться в ліквідації, більшість з яких не можуть закрити понад 10 років

Міністерство охорони здоров’я зібрало фінансові звіти за минулий рік 15 державних підприємств, у той час як 26 компаній не надали інформацію. Загалом напряму МОЗ підпорядковані 41 держпідприємство.

Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на лист МОЗ до Мінекономіки щодо ефективності управління державними компаніями.

Зокрема сім медичних державних підприємств знаходяться в ліквідації, більшість з яких не можуть закрити понад 10 років. А саме:

Науково-експертний центр з регламентації застосування та впровадження дезінфекційних засобів в стані припинення з 2006 року.

ДП «Медполімер» в стані припинення з 2008 року.

Український оптичний центр – з 2009 року.

Київське управління «Медик» – з 2010 року.

Державне мале підприємство «Полімед» – з 2010 року.

Підприємство громадського харчування №1 – з 2014 року.

ДП «Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ» – з 2018 року.

Центр електронної охорони здоров’я.

ДП «Укрмеддіяльність».

Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій.

Державний медичний центр сертифікації.

Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини.

Державний будівельний центр.

Агенція екстреної медицини.

ТОВ «Укрмедпром».

Науково-дослідне медичне oб’єднання «Діалір» з 2019 року перебуває в санації.Вісім державних підприємства не надали до МОЗ України звітність за минулий рік без пояснень. А саме:

Чотири підприємства не надали фінансову звітність МОЗ, так як не визнають підпорядкування міністерству.

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Щодо майна двох підприємств не виконується постанова Кабміну про передачу майна від 2000 року. Це «Львівлікпрепарати» та ДП «Ензим». Таким чином, МОЗ не контролює фактично фінансові результати цих об’єктів.

Ще два державні підприємства не ведуть господарської діяльності, однак в МОЗ, поки не прийняли рішення про про подальшу долю таких підприємств. Це ДП «Агроком» та Інженерно-технічний центр.

Також два підприємства знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.