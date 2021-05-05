Держкомтелерадіо заборонив ввезення літератури з Росії

Компанія відмовилася від планів ввозити ці книжки, проаналізувавши книжкові продажі та запити ринку

Анулювано 2226 дозволів на ввезення книг та іншої друкованої продукції

Державний комітет телебачення і радіомовлення анулювало 2226 дозволів на ввезення книг та іншої друкованої продукції з Росії. Дозволами на ці книжки раніше володіла компанія Yakaboo, проте вирішила відмовитись від них. Про це повідомляється на сайті Держкомтелерадіо.

«Держкомтелерадіо на прохання ТОВ «Якабу трейд» анулював частину раніше виданих йому дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Держкомтелерадіо, компанія відмовилася від планів ввозити ці книжки, проаналізувавши книжкові продажі та запити ринку.

Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються виключно книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора.

Державний комітет телебачення і радіомовлення за 2017-2019 роки та за четвертий квартал 2020 року дозволив ввезти в Україну 31 тисячу книг із Росії.

Держкомтелерадіо заборонив розповсюджувати та завозити в Україну три російські дитячі книжки через розповсюдження російського історичного наративу та пропаганду комуністичної символіки.

Як раніше повідомляв «Главком», у січні Державний комітет телебачення і радіомовлення заборонив ввозити на територію України з Росії 18 книг. Як зазначалося, на обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв «Ексмо» та АСТ, портал Yandex.ru, до яких в Україні рішенням РНБО застосовано спеціальні економічні санкції за систематичний випуск та поширення літератури антиукраїнського змісту.