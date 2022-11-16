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Борис Філатов попередив, що їде з України

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Борис Філатов попередив, що їде з України
фото: Борис Філатов/Facebook

Міський голова Дніпра залишає місто, щоб відвідати два міжнародні заходи 

Міський голова Дніпра Борис Філатов вдруге після початку повномасштабної війни вирушив у закордонне відрядження. Він спершу братиме участь у конференції з питань цивільного захисту в Австрії, а потім у міжнародному конгресі у Франції. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook. 

«Щороку він (Конгрес у Франції, – ред.) збирає більше 10 тисяч мерів і представників міжмуніципального співробітництва з усього світу.  Зазвичай тут говорять лише про тенденції місцевого самоврядування. Та цього разу окремий розділ присвячено саме підтримці нашої держави. Українському місцевому самоврядуванню приділять особливу увагу, включно із зустрічами у французькому Сенаті та прийомом президента Еммануеля Макрона у Єлисейському палаці», – повідомив деталі Філатов.

Міський голова Дніпра водночас зауважив, що йому важко залишати місто після чергового ракетного терору Росії. «Навіть заради перспектив нового партнерства та залучення йому допомоги. Серце не на місці. Утім, мерія Дніпра працює. Депутати також на робочих місцях», – пояснив Філатов.

Нагадаємо, Філатов у липні попередив українців, що залишить країну на деякий час. Він їздив на міжнародну конференцію у Швейцарію.

 

Теги: самоврядування місто Дніпро Борис Філатов

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