Філатов попередив: він їде з України

Філатов: «Одразу скажу, що моє серце буде не на місці»

Мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію. Про це Філатов написав у Facebook.

«Шановні земляки, щоб уникнути непорозумінь і зайвих розмов, заздалегідь попереджаю, що завтра їду на міжнародну конференцію в Швейцарію (Лугано) щодо післявоєнної відбудови України. Одразу скажу, що моє серце буде не на місці», – повідомив мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.