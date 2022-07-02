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    Політика

    Філатов попередив: він їде з України

    Філатов попередив: він їде з України
    фото: Борис Філатов/Facebook

    Філатов: «Одразу скажу, що моє серце буде не на місці»

    Мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію. Про це Філатов написав у Facebook.

    «Шановні земляки, щоб уникнути непорозумінь і зайвих розмов, заздалегідь попереджаю, що завтра їду на міжнародну конференцію в Швейцарію (Лугано) щодо післявоєнної відбудови України. Одразу скажу, що моє серце буде не на місці», – повідомив мер Дніпра.

    Нагадаємо, раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.

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    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Філатов попередив: він їде з України