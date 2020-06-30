Французькі депутати незаконно відвідали Крим. МЗС просить Париж відреагувати



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Зустріч в МЗС України з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном

Еміне Джапарова зустрілася з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном

30 червня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

Перша заступниця міністра привернула увагу посла до неприпустимості контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У цьому зв’язку Еміне Джапарова звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Тьєррі Маріані до Криму (30 червня-2 липня). Етьєн де Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в т.ч. в рамках ООН та інших міжнародних організацій, а також запевнив, що передасть до МЗС Франції звернення Еміне Джапарової щодо візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.

Еміне Джапарова також наголосила на незаконності проведення окупаційною адміністрацією РФ «голосування» щодо внесення змін до конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України у Донецькій та Луганській областях та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, як і будь-яких «референдумів» та «голосувань» на окупованих територіях України.

Співрозмовники підкреслили важливість подальшої взаємодії з метою ефективної протидії спробам поширення Росією дезінформації антиукраїнського змісту, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України.

Здійснено обмін думками щодо підготовки майбутніх двосторонніх політичних контактів, зокрема, візиту до Києва Президента Франції Еммануеля Макрона на запрошення Президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі було домовлено про активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, реалізацію спільних проектів. Підтверджено зацікавленість провести засідання двосторонньої економічної Комісії, щойно дозволить епідеміологічна ситуація. Еміне Джапарова подякувала за допомогу Франції у соціально-економічному відновленні східних областей України, які постраждали від агресії РФ.

Еміне Джапарова звернулася з проханням до французької сторони розглянути можливість надання допомоги областям України, які потерпають від сильної повені.

Французький дипломат позитивно відзначив приєднання України до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження рівності жінок і чоловіків, започаткованої країнами Групи семи під головуванням Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зазначив, що будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії. Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну