Франція відкриває кордони для туристів



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Згідно з поданими рекомендаціями Єврокомісії Франція з 00:00 15 червня знімає всі обмеження на перетин своїх внутрішніх кордонів

Заїжджати дозволять з декількох європейських країн з 15 червня

Франція відкриває кордони для туристів із країн Євросоюзу та низки інших європейських держав. Про це йдеться в спільній заяві МЗС і МВС Франції, опублікованому на сайті зовнішньополітичного відомства.

«Згідно з поданими рекомендаціями Єврокомісії Франція з 00:00 15 червня знімає всі обмеження на перетин своїх внутрішніх кордонів», – сказано в документі.

Повідомляється, що починаючи з 15 червня жителі країн-членів ЄС, Андорри, Ісландії, Монако, Норвегії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Ватикану, Сен-Мартена, Сан-Марино зможуть їздити до Франції без всяких обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

«Громадянам цих країн не потрібно буде мати при собі сертифікат про відсутність коронавірусу, а також відправлятися на 14-денний карантин», – уточнюють дипломати.

При цьому для жителів Іспанії та Великої Британії, які приїхали у Францію, обмеження збережуться.

Зазначимо, що станом на 13 червня у Франції за добу коронавірусом заразилися 726 осіб. Всього за час пандемії зафіксовано 193 220 випадків зараження, з них 29 377 осіб померло і 72 695 вилікувалося.

Нагадаємо, прикордонний контроль на ділянках польського кордону скасовано в ніч на суботу, 13 червня. Ще напередодні припинилися перевірки на литовсько-польському кордоні, а вже з суботи опівночі скасування обмежень поширили на кордон з Німеччиною, Чехією та Словаччиною.

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