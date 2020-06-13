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    Економіка та фінанси

    Франція виділить €80 млн на реконструкцію найбільшого на Луганщині водоканалу

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    <p>Попаснянський водоканал збираються реконструювати</p> - Франція виділить €80 млн на реконструкцію найбільшого на Луганщині водоканалу

    Попаснянський водоканал збираються реконструювати

    Французька компанія хоче виконувати всі роботи

    На реконструкцію найбільшого в Луганській області Попаснянського водоканалу Франція виділить майже 80 млн євро.

    Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

    «Франція погодилася фінансувати цей проект - виділити майже 80 млн євро. Французька компанія буде виконувати всі роботи. Я надав кілька наших побажань до обліку - включення до переліку робіт очисних споруд в Золотому, які фільтрують шахтні води. Після якісного і сучасного очищення ця вода буде однією з найчистіших по Луганській області», - цитує пресслужба голову ОДА Сергія Гайдая.

    Також чиновник зажадав, щоб близько 30% робіт виконували українські підрядники.

    Гайдай зазначив, що переговори з послом Франції в Україні щодо фінансування проекту вони недавно проводили разом з віце-прем'єр-міністром Олексієм Резніковим після кількамісячної перерви, обумовленої пандемією коронавірусу.

    Він запевнив, що вже вдалося досягти згоди, а через місяць відбудеться підписання всіх установчих документів.

    Луганщина вода Франція фінансування реконструкція водопостачання
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