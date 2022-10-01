Франція готує для України нові САУ Caesar

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САУ Caesar можуть узяти із замовлення, призначеного для Данії

Франція готує для передання Україні ще низку самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Обладнання можуть виділити із замовлення, призначеного для Данії. Про це пише Le Monde.

За даними видання, наразі тривають технічні обговорення, а сама операція є предметом політичної угоди між урядами трьох країн. Очікується, що постачання САУ Caesar буде предметом тривалих переговорів. Сама операція є «безпрецедентною та складною» для французької влади, вказує Le Monde.

Йдеться про постачання від 6 до 12 гаубиць із замовлення, яке спочатку призначалося для Данії. 2017 року данський уряд замовив 15 одиниць САУ Caesar, а 2019-го доповнив замовлення ще 4 гарматами.

Та наразі Копенгаген згоден відмовитися від частини обладнання, оскільки воно все ще перебуває у процесі технічної перевірки та може не в усьому відповідати специфікаціям, які встановили в Данії.

У Єлисейському палаці та Міноборони Франції не захотіли коментувати цю операцію.

За даними видання, данські установки Caesar є важчою моделлю, ніж моделі для французької армії (32 тонни проти 18 тонн). Вони потужніші: встановлені на 16 колесах замість 12, можуть нести до 36 снарядів замість 18, а кабіна має більше захисної броні.

Нагадаємо, Франція вже передала Україні 18 установок Caesar, які брали із запасів французької армії, – це майже чверть штатної кількості цих установок.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що влада країни планує направити «значну кількість» бронетранспортерів і шість самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до 12 гаубиць, які раніше поставили.