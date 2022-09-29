Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США

У Дніпрі вночі пролунали потужні вибухи, через які у місцевих жителів повилітали вікна

Пропонуємо вам головні новини ночі, 28 вересня, які ви могли проспати.

Неспокійна ніч у Дніпрі

Вночі, 29 вересня, у Дніпрі пролунали декілька потужних вибухів. Вибухи були настільки потужними, що у місцевих жителів повилітали вікна та вибило двері. Також автівки, які стояли на вулиці залишилися без стекол.

Момент самого вибуху також потрапив на відео.

Обмін полонених «всіх на всіх»

Україна продовжує переговори щодо обміну всіх полонених. Про це повідомив на зустрічі із сім'ями полонених керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці», – йдеться у повідомленні.

Буданов запевнив, що всіх, хто повертається з полону, держава забезпечує необхідним, в тому числі лікуванням і реабілітацією.

Поразка рашистів у районі Лимана

ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

На думку аналітиків, українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

«Розвал лиманського вузла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська», – вказали в ISW.

Зброя для України від США

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Окрім 18 Himars та боєприпасів до них, до пакета входять також 12 систем «Титан», які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Готовність України до опалювального сезону

В середньому за всіма областями Україна готова до початку опалювального сезону на 88%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз маємо майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні – вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

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