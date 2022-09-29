Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Головні новини ночі 29 вересня
фото із відкритих джерел

У Дніпрі вночі пролунали потужні вибухи, через які у місцевих жителів повилітали вікна

Пропонуємо вам головні новини ночі, 28 вересня, які ви могли проспати.

Неспокійна ніч у Дніпрі

Вночі, 29 вересня, у Дніпрі пролунали декілька потужних вибухів. Вибухи були настільки потужними, що у місцевих жителів повилітали вікна та вибило двері. Також автівки, які стояли на вулиці залишилися без стекол.

Момент самого вибуху також потрапив на відео.

Обмін полонених «всіх на всіх»

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США фото 1

Україна продовжує переговори щодо обміну всіх полонених. Про це повідомив на зустрічі із сім'ями полонених керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці», – йдеться у повідомленні.

Буданов запевнив, що всіх, хто повертається з полону, держава забезпечує необхідним, в тому числі лікуванням і реабілітацією.

Поразка рашистів у районі Лимана

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США фото 2

ЗСУ просунулися на захід, північ і північний схід від Лиману й працюють над завершенням оточення російських військ у місті та вздовж північного берега річки Сіверський Донець.

На думку аналітиків, українські воїни вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання ворога.

«Розвал лиманського вузла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська», – вказали в ISW.

Зброя для України від США

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США фото 3

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Окрім 18 Himars та боєприпасів до них, до пакета входять також 12 систем «Титан», які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Готовність України до опалювального сезону

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США фото 4

В середньому за всіма областями Україна готова до початку опалювального сезону на 88%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз маємо майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні – вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

Читайте також:

Теги: переговори мобілізація росіяни Україна путін робота

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відбулася телефонна розмова президентів Туреччини та України
Обмін полоненими, ЗАЕС та «референдуми». Зеленський провів переговори з Ердоганом
Вчора, 16:33
Віктор Медведчук обвинувачується у держзраді і причетності до терористичної організації
Цінний для Росії військовополонений. Нові подробиці обміну Медведчука
24 вересня, 12:02
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на півдні
Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині
Сьогодні, 03:53

Суспільство

Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Уряд оцінив готовність України до опалювального сезону
Уряд оцінив готовність України до опалювального сезону
Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області
Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області
Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії
Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
101K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
95K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
59K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
34K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
25K
Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту