Франція відправить Києву бронетранспортери та артустановки Caesar

Париж також розглядає можливість постачати Україні протикорабельні ракети Exocet

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien, що влада країни планує направити «значну кількість» бронетранспортерів і шість самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до 12 гаубиць, які раніше поставили.

Уточнюється, що Париж також розглядає можливість постачати Україні протикорабельні ракети Exocet.

Лекорню додав, що Франція не веде війни із Росією.

«Росія завжди буде сусідом Європи. Тому інтереси європейської колективної безпеки передбачають довготривалий підхід і якомога прагматичніший», – пояснив глава міністерства оборони Франції.

Раніше уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113

З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

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