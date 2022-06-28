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    Франція відправить Києву бронетранспортери та артустановки Caesar

    Франція поставить Україні бронетранспортери та артустановки Caesar - Франція відправить Києву бронетранспортери та артустановки Caesar
    Франція поставить Україні бронетранспортери та артустановки Caesar
    фото з відкритих джерел

    Париж також розглядає можливість постачати Україні протикорабельні ракети Exocet

    Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв'ю газеті Le Parisien, що влада країни планує направити «значну кількість» бронетранспортерів і шість самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до 12 гаубиць, які раніше поставили.

    Уточнюється, що Париж також розглядає можливість постачати Україні протикорабельні ракети Exocet.

    Лекорню додав, що Франція не веде війни із Росією.

    «Росія завжди буде сусідом Європи. Тому інтереси європейської колективної безпеки передбачають довготривалий підхід і якомога прагматичніший», – пояснив глава міністерства оборони Франції.

    Раніше уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113

    З міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

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    Теги: росія окупанти війна Франція Париж Україна окупація #stoprussia
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    Франція відправить Києву бронетранспортери та артустановки Caesar