«Може бахнути прямо в РФ». Резніков оцінив загрозу застосування Путіним ядерної зброї

Олексій Резніков висловив сумнів щодо якості та стану російської ядерної зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що стан ядерної зброї, яка є у Росії, може бути таким, що у разі спроби застосувати вона може спрацювати на території РФ. Про це він сказав у інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Резніков зазначив, що ризики застосування Росією ядерної зброї «завжди є».

«Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися», – сказав міністр.

Проте глава українського оборонного відомства висловив сумнів щодо якості та стану російського ядерного потенціалу.

«Якось я спілкувався з другим президентом Леонідом Кучмою, який вже завершував передачу Росії ядерної зброї. Він нагадав, що навіть якщо б цей ядерний потенціал не віддали, у 1997 році у нього закінчувався термін придатності. Його все одно треба було списувати та утилізувати. Ми його весь віддали до Росії. Тому запитання: а в якому стані цей мотлох у Росії? Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там», – сказав Резніков.

Нагадаємо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.