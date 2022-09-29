Болгарія вкотре відмовилась надати важке озброєння Україні

Міністр оборони Болгарії пояснив відмову надавати Україні важке озброєння позицією парламенту

Болгарська влада вкотре відмовила Україні в наданні важкого озброєння. Про це заявив тимчасовий міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомив кореспондент «Главкому».

Міністр розповів, що нещодавно в Софії він провів зустріч з українським послом Віталієм Москаленком, під час якої український дипломат підняв питання про можливість передачі Україні важкого озброєння.

«Питання надання Україні конкретного виду зброї було знову підняте. Моя відповідь була короткою і чіткою – є рішення парламенту, ми не можемо його розтоптати. Я давно говорю, і посол Москаленко добре знає мою позицію, що важке озброєння, поки я міністр і поки не зміниться позиція парламенту, не може бути надане», – заявив Дімітар Стоянов, коментуючи запитання про тематику зустрічі з головою української дипломатичної місії в Софії.

Відповідаючи на запитання, про яке саме озброєння йшлося, болгарський міністр оборони зазначив, що це «важке озброєння, а не стрілецька зброя і не боєприпаси».

Нагадаємо, раніше Болгарія відмовила у наданні військової допомоги Україні на запит посла України Віталія Москаленка.

Зазначимо, що парламент Болгарії 4 травня проголосував за те, щоб уповноважити уряд реалізувати пакет заходів щодо надання допомоги Україні, включаючи ремонт української військової техніки на болгарських заводах. При цьому пропозиції, які б Болгарії давали чіткий мандат на постачання зброї Україні, були відхилені.

До слова, болгарське міністерство закордонних справ раніше закликало своїх громадян утриматися від поїздок в Росію. Тим, хто зараз перебуває на території РФ, відомство порекомендувало подумати над можливістю терміново її покинути.