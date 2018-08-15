Геращенко нагадала, що Путін звільнив Савченко без її прохання про помилування



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Ірина Геращенко

Ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров не писали жодних прохань Путіну про помилування

Перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко нагадала, що колишнього українського політв’язня Надію Савченко Росія звільнила, незважаючи на те, що вона особисто не зверталася про помилування.

Про це Геращенко написала у Facebook, коментуючи відповідь Адміністрації президента РФ матері Олега Сенцова.

«Кремль бреше! Н. Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. Й нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій», - написала Геращенко.

На її думку, таким чином Росія «реалізовує сценарій повільного вбивства» Сенцова, оскільки там знають, що він ніколи сам не писатиме прохання про помилування.

«Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. РФ реалізовує сценарій повільного вбивства Олега. В мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок - повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля», - написала Геращенко.

Вона додала, що ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров також не писали жодних прохань Путіну про помилування.

Нагадаємо, у відповіді матері Сенцова від Управління із забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ зазначили, що український політв'язень Олег Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури.

Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.