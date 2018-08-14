У Кремлі відповіли матері Сенцова на прохання помилувати сина



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У Кремлі заявили, що Сенцов повинен сам просити Путіна про помилування

Для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Про це йдеться у відповіді матері Сенцова від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при адміністрації президента РФ.

В адміністрації заявили, що прохання матері Олега Людмили Сенцової спрямували до тимчасового виконувача обов’язків губернатора Ямало-Ненецького округу для попереднього розгляду клопотання про помилування.

«Разом з тим пояснюємо, що відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації,…процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі черех адміністрації виправної установи, де він відбуває покарання», — йдеться у відповіді АП Росії до матері Сенцова.

Також в Кремлі зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

В коментарі Громадському сестра Сенцова Наталія Каплан сказала, що ця відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

«Реакція матері не це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа. Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері (про помилування – ред.) не спрацювало», — сказала Каплан.

Нагадаємо, російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.

Джерело: Громадське