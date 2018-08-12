Журналістка, яка заявила про звільнення Сенцова: над нами, можливо, посміялися



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Політв'язень Олег Сенцов

Журналістка Івлєва заявила, що у неї більше ніякої інформації про літак і про Сенцова

Російська журналістка Вікторія Івлєва поставила під сумнів свою інформацію про те, що політв’язня Олега Сенцова звільнили та він вилетів з Салехарда.

Івлєва припустила на своїй сторінці у Facebook, що «над нами знатно посміялися».

«У мене немає більше ніякої інформації про літак і про Олега, і я, якщо чесно, починаю підозрювати, що над нами, можливо, знатно посміялися, на жаль. Будь ласка, будьте спокійні. Вранці все одно щось з'ясується», - написала журналістка.

Нагадаємо, в ніч на неділю російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що Олега Сенцова звільнили і він вже знаходиться в літаку.

За інформацією журналістки, літак з Сенцовим вилетів з Салехарда у суботу о 23.00. «Сподіваюся, наступна зупинка - Київ» - написала вона.

Двоюрідна сестра полів’язня Наталія Каплан не змогла ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Сенцова.

Напередодні російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.