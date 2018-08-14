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    Російська правозахисниця розповіла про зустріч із Сенцовим

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    Олег Сенцов в колонії - Російська правозахисниця розповіла про зустріч із Сенцовим
    Олег Сенцов в колонії

    За словами Свєтової, вона розмовляла з політв’язнем в його палаті близько двох годин

    Російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова 14 серпня зустрілася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

    Як повідомляє російське видання RTVI, Свєтова розповіла, що вона розмовляла з Сенцовим в його палаті близько двох годин у присутності начальника колонії і ще двох співробітників.

    За словами правозахисниці, політв’язень знаходиться в «хорошій і чистій» чотиримісній палаті.

    «Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять ніяких прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя», - зазначила Свєтова.

    Вона зауважила, що український політв’язень оцінив свій стан як передкритичний.

    Правозахисниця повідомила, що Сенцов не планує припиняти голодування. Свєтова розповіла, що мета голодування Сенцова залишилася та ж: звільнення українських політичних в'язнів з російських в'язниць.

    На думку правозахисниці, потрібно якомога швидше вирішити проблему обміну російських і українських в'язнів.

    Нагадаємо, раніше голова Ради з прав людини при президентові Росії Михайло Федотов повідомив, що російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

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