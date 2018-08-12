Російські тюремники: Сенцов не залишав колонію в Лабитнангі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов у колонії

«Інформація про те, що Сенцов залишив виправну колонію, не відповідає дійсності», - заявили в РФ

Управління Федеральної служби з виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу спростувало інформацію про те, що український режисер Олег Сенцов нібито був вивезений з колонії в Лабитнангі.

Про це повідомляє російське федеральне агенство «Тасс».

«Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Р. нібито залишив виправну колонію, не відповідає дійсності», - заявили в управлінні.

Нагадаємо, в ніч на неділю російська журналістка Вікторія Івлєва повідомила, що Олега Сенцова звільнили і він вже знаходиться в літаку.

За інформацією журналістки, літак з Сенцовим начебто вилетів з Салехарда у суботу о 23.00. «Сподіваюся, наступна зупинка - Київ» - написала вона.

Двоюрідна сестра полів’язня Наталія Каплан не змогла ні підтвердити, ні спростувати інформацію про виліт Сенцова.

За кілька годин Івлєва поставила під сумнів інформацію про звільнення режисера. «Якщо чесно, починаю підозрювати, що над нами, можливо, знатно посміялися, на жаль», - зазначила журналістка.

Напередодні російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.



