Журналістка: Сенцов, здається, врятований! Літак з ним вилетів з Салехарда



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Олег Сенцов

«Сподіваюся, наступна зупинка - Київ», повідомила російська журналістка

Голодуючого в російській колонії режисера та українського політв’язня Олега Сенцова звільнили і він вже знаходиться в літаку.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила російська журналістка Вікторія Івлєва.

«Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!» - написала вона.

Відповідну інформацію також поширила журналістка Марія Филлімор-Слонім.

Напередодні російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.