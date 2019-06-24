Геращенко поскаржилася, що у Зеленського проігнорували українську делегацію в ПАРЄ



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Частина української делегації у ПАРЄ Фото: Ірина Геращенко

Представники делегації хотіли узгодити план дій і очікували підтримки від президента Володимира Зеленського

Напередодні сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій вирішують, чи повертати делегацію Росії до Асамблеї, українська делегація просила представників Адміністрації президента про зустріч і не отримала відповіді.

Про це написала в Facebook перша віцеспікерка Верховної Ради, учасниця делегації Ірина Геращенко.

«На звернення нашої делегації ми не отримали ніякої відповіді з АП і від президента», – зазначила Геращенко.

За її словами, представники делегації хотіли узгодити план дій і очікували підтримки від президента Володимира Зеленського.

«Обмінятися інформацією про виклики, узгодити наш спільний план дій, проговорити, як тримати оборону в РЄ. Це потребувало серйозної кулуарної роботи, тиску на наших міжнародних партнерів , щоденних телефонних переговорів не лише в рамках міжпарламентського діалогу і дипломатичної роботи. Це потребувало в першу чергу лідерства президента», – пояснила Геращенко.

«Наша делегація залишилася сам на сам в цій залі», – резюмувала вона.

Нагадаємо, прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.