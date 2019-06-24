У ПАРЄ продемонстрували листи полонених Росією українських моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко під час виступу у ПАРЄ Фото: Укрінформ

Українські моряки «дякують усім за підтримку та чекають на звільнення»

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко показала у Парламентській асамблеї Ради Європи листи із московського слідчого ізолятора «Лефортово», де протиправно утримуються 24 полонені українські військові моряки.

Геращенко виступила на літній сесії Асамблеї, де розкритикувала безумовне повернення російської делегації.

«Ось листи від українських моряків, отримані із в'язниці «Лефортово». Вони дякують усім за підтримку та чекають на звільнення», - розповіла Геращенко.

Вона нагадала ПАРЄ, що з початком російської агресії проти України вже загинуло понад 13 тис. людей, та РФ утримує сотні українських політичних в'язнів.

Також Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.