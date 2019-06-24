МЗС України: повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею



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Парламентська асамблея Ради Європи

«Скасування російської заборони у ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії», - зазначили у МЗС

Відновлення у правах делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) не є курсом на припинення російської агресії проти України, а послабить ПАРЄ, підірвавши прозорість правил у Раді Європи.

Про це заявила речник МЗС України Катерина Зеленко у Twitter.

«Скасування російської заборони у ПАРЄ - явно не та політика, яка могла б зупинити агресію Росії. І навпаки, це послабило б поважну організацію, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи», - написала Зеленко.

Нагадаємо, прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.