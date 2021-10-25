  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Гетманцев зробив шокуючу заяву: порушувати Регламент Ради можна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гетманцев розповів, чому порушення регламенту в Раді допустиме - Гетманцев зробив шокуючу заяву: порушувати Регламент Ради можна
    Гетманцев розповів, чому порушення регламенту в Раді допустиме
    фото з відкритих джерел

    Гетманцев зазначив, що IX скликання Верховної Ради значно рідше відступає від регламенту, ніж це було за «попередників»

    Ухвалення законодавчих документів у Верховній Раді має відбуватися з урахуванням регламенту. Чи можливий законний відступ від регламентних норм у Раді, повідомив на телеканалі «Україна 24» народний депутат від політичної сили «Слуга народу» Данило Гетманцев.

    Нардеп під час виступу розповів про концепцію поняття «регламент» у контексті роботи парламенту, і в яких випадках від цього регламенту можна відступити.

    «Що таке регламент? Регламент – це закон, який містить свої процедури роботи Верховної Ради. І Верховна Рада неодноразово відхиляється від цієї процедури. Це може здійснюватися за згодою всіх фракцій, а може здійснюватися лише тому, що ми приймаємо те чи інше рішення з порушенням термінів, наприклад, на роздачі матеріалів, з порушенням термінів на ознайомлення з таблицею у другому читанні, з порушенням тих чи інших норм, які не мають принципового значення для законотворчості...» – зазначив нардеп.

    Данило Гетманцев також зазначив, що IX скликання Верховної Ради значно рідше відступає від регламенту, ніж це було за «попередників».

    «Регламент не означає, що ми повинні йти згідно з кожною статтею цього закону. Тому абсолютно є обґрунтованою практикою не тільки цього скликання, хоча давайте будемо чесними – це скликання дотримується регламенту значно більше, ніж це робили попередні скликання. Так ось, правилом є для Верховної Ради як такої, як вищого законодавчого органу держави – в тому чи іншому вигляді відхилятися від непринципових норм регламенту», – сказав Гетманцев.

    Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

    Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

    Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

    Теги: Верховна Рада історія Данило Гетманцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гетманцев зробив шокуючу заяву: порушувати Регламент Ради можна