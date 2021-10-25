Гетманцев зробив шокуючу заяву: порушувати Регламент Ради можна

Гетманцев зазначив, що IX скликання Верховної Ради значно рідше відступає від регламенту, ніж це було за «попередників»

Ухвалення законодавчих документів у Верховній Раді має відбуватися з урахуванням регламенту. Чи можливий законний відступ від регламентних норм у Раді, повідомив на телеканалі «Україна 24» народний депутат від політичної сили «Слуга народу» Данило Гетманцев.

Нардеп під час виступу розповів про концепцію поняття «регламент» у контексті роботи парламенту, і в яких випадках від цього регламенту можна відступити.

«Що таке регламент? Регламент – це закон, який містить свої процедури роботи Верховної Ради. І Верховна Рада неодноразово відхиляється від цієї процедури. Це може здійснюватися за згодою всіх фракцій, а може здійснюватися лише тому, що ми приймаємо те чи інше рішення з порушенням термінів, наприклад, на роздачі матеріалів, з порушенням термінів на ознайомлення з таблицею у другому читанні, з порушенням тих чи інших норм, які не мають принципового значення для законотворчості...» – зазначив нардеп.

Данило Гетманцев також зазначив, що IX скликання Верховної Ради значно рідше відступає від регламенту, ніж це було за «попередників».

«Регламент не означає, що ми повинні йти згідно з кожною статтею цього закону. Тому абсолютно є обґрунтованою практикою не тільки цього скликання, хоча давайте будемо чесними – це скликання дотримується регламенту значно більше, ніж це робили попередні скликання. Так ось, правилом є для Верховної Ради як такої, як вищого законодавчого органу держави – в тому чи іншому вигляді відхилятися від непринципових норм регламенту», – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє» та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».

Проте, «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.