«Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата

Сьогодні Верховна Рада відправила спікера Дмитра Разумкова у відставку

Колишній спікер Ради може втратити мандат

Фракція «Слуга народу» буде визначатися щодо позбавлення вже ексспікера Дмитра Разумкова мандата народного депутата. Про це керівник фракції Давид Арахамія заявив у кулуарах парламенту.

Нардеп зауважив, що наразі це питання вивчається.

Як відомо, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков.

До слова, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.