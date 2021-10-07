«Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата
Колишній спікер Ради може втратити мандат
Фракція «Слуга народу» буде визначатися щодо позбавлення вже ексспікера Дмитра Разумкова мандата народного депутата. Про це керівник фракції Давид Арахамія заявив у кулуарах парламенту.
Нардеп зауважив, що наразі це питання вивчається.
Як відомо, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.
Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.
Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.
Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков.
До слова, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.
Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.
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