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    «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата

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    Сьогодні Верховна Рада відправила спікера Дмитра Разумкова у відставку - «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата
    Сьогодні Верховна Рада відправила спікера Дмитра Разумкова у відставку
    фото: glavcom.ua

    Колишній спікер Ради може втратити мандат

    Фракція «Слуга народу» буде визначатися щодо позбавлення вже ексспікера Дмитра Разумкова мандата народного депутата. Про це керівник фракції Давид Арахамія заявив у кулуарах парламенту.

    Нардеп зауважив, що наразі це питання вивчається.

    Як відомо, сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці.

    Згодом народні депутати на сьогоднішньому засіданні не змогли обрати нового голову Верховної Ради, тож перенесли обговорення на п’ятницю, 8 жовтня.

    Також «слуги народу» розказали, чим їх дратував Разумков.

    До слова, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про тиск з боку адміністрації президента Володимира Зеленського.

    Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: Верховна Рада відставка політика партія Слуга народу Дмитро Разумков Давид Арахамія фракція
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    «Слуга народу» ще визначається, чи позбавляти Разумкова мандата