Разумкова у Раді посадили біля «Євросолідарності» на гальорці

Разумков опинився між «Слугами народу» та «Європейською солідарністю»

Вже колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав нове місце у сесійній залі парламенту. Для Разумкова, який тепер працюватиме у Раді як позафракційний народний депутат, виділили місце у секції, яку ділять між собою фракції «Слуги народу» та «Європейської солідарності». Про це розповів народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, Разумков буде його сусідом у парламенті.

Як свідчать дані з сайту Верховної Ради про розміщення народних депутатів у залі, Гончаренко сидить з лівого краю в передостанньому ряду у найбільш дальній секції зліва від трибуни. Позаду нього – ряд вільних місць.

Під час брифінгу після голосування за відсторонення Разумков заявив у відповідь на запитання журналістів, що ще не знає, де виділили крісло для нього. Також зазначив, що ще не встиг звільнити кабінет голови Верховної Ради, але планує зробити це найближчим часом.

У четвер, 7 жовтня, народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. За відповідне рішення проголосувати 284 нардепи. Відразу після оголошення результатів голосування Разумков покинув сесійну залу під аплодисменти народних депутатів.

Раніше Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

Крім того, Разумков вже заявив про президентські амбіції.

Як відомо, «слуги» хочуть призначити Стефанчука спікером Ради вже сьогодні. Адже «слуги» вже визначились: Стефанчук – спікер Ради, Корнієнко – його перший заступник.