Гладковський заявив про намір радикалів напасти на будинок його сина



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Гладковський просить припинити тиск на його родину

Відсторонений від посади перший заступник секретаря Ради Нацбезпеки та оборони України Олег Гладковський заявив, що радикальні організації планують здійснити штурм будинку його сина Ігоря Гладковського. Відповідну заяву було поширено у ЗМІ.

«Україна - правова держава. Справу, в якій фігурує мій син, що, очевидно, була штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів і продана за 30 срібняків, намагаються використати у виборчій кампанії. Моїм опонентам, як я бачу, не цікаве неупереджене розслідування НАБУ, і тому вони залучають радикальні організації до вуличних акцій та посилають їх атакувати будинок мого сина», - йдеться у ній.

Гладковський вважає, що єдиним наслідком можливої акції радикалів стане «картинка для ЗМІ, яку покажуть не лише в Україні».

Відсторонений внаслідок скандалу посадовець заявив, що його син співпрацює зі слідством, і закликав «припинити силовий тиск на родину».

Нагадаємо, 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців негайно вийти і проінформувати суспільство щодо інформації в пресі довкола «Укроборонпрому».