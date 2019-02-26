Гладковський призупиняє свої повноваження у Раді нацбезпеки



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Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський Фото: УНІАН

Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

Про він заявив агентству «Інтерфакс-Україна» 26 лютого.

Також він просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

«Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до Головної військової прокуратури, і в НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в «розслідуванні», і дати відповіді і мені, і всьому суспільству», – йдеться в заяві Гладковського, переданому агентству у вівторок.

Також він просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

«На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся з проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО і голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно», - заявив чиновник.

Також вже стало відомо, що президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на авторів фільму, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. «Звинувачення є безпідставними, а так звана «переписка» фейкова», - написав Гладковський журналістам у відповідь.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері.

Зокрема, Тимошенко звинуватила Порошенка в причетності до закупівель у Росії запчастин до української військової техніки за завищеними цінами.



