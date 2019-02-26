Скандал у оборонці: Порошенко підтримав відсторонення Гладковського



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Президент Петро Порошенко відреагував на скандал довкола розкрадань в оборонці Фото: Укрінформ

Президент вимагає у правоохоронців провести термінову перевірку інформації журналістів

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування. Про це повідомляє прес-служба президента.

«Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі «Наші гроші» для спростування або підтвердження оприлюдненого», - йдеться у повідомленні.

Перед цим перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.

На час перевірки він попросив призупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника Секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на авторів фільму, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. «Звинувачення є безпідставними, а так звана «переписка» фейкова», - написав Гладковський журналістам у відповідь.

Раніше повідомлялося, що Юлія Тимошенко пригрозила Порошенку імпічментом. Приводом для такої заяви стало те, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка в оборонній сфері. Зокрема, Тимошенко звинуватила Порошенка в причетності до закупівель у Росії запчастин до української військової техніки за завищеними цінами.

У свою чергу «Укроборонпром» звинуватив журналістів у маніпуляції.