  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Глава МЗС Литви на два дні прибуде в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Литовського главу МЗС запросив&nbsp;його український колега Дмитро Кулеба - Глава МЗС Литви на два дні прибуде в Україну
    Литовського главу МЗС запросив його український колега Дмитро Кулеба
    Фото: tv3.lt

    Ґабріелюс Ландсберґіс вперше візитує в Україну на посаді міністра закордонних справ

    Міністр закордонних справ Литовської Республіки Ґабріелюс Ландсберґіс у вівторок 23 лютого відвідає Україну з дводенним робочим візитом. Глава МЗС приїде на запрошення свого українського колеги Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

    Він вперше побуває в нашій країні на посаді глави МЗС Литви.

    Кулеба і Ландсберґіс мають намір обговорити подальше зміцнення стратегічного партнерства двох країн, підтримку зусиль нашої держави щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам, взаємодію в рамках міжнародних організацій.

    «Дмитро Кулеба і Ґабріелюс Ландсберґіс приділять особливу увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі і підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні», – підкреслили в пресслужба.

    Також у відомстві додали, що за підсумками переговорів міністри закордонних справ України і Литви проведуть спільну пресконференцію.

    До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі.

    Теги: МЗС міністр Литва Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies