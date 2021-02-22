Глава МЗС Литви на два дні прибуде в Україну

Ґабріелюс Ландсберґіс вперше візитує в Україну на посаді міністра закордонних справ

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Ґабріелюс Ландсберґіс у вівторок 23 лютого відвідає Україну з дводенним робочим візитом. Глава МЗС приїде на запрошення свого українського колеги Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

Він вперше побуває в нашій країні на посаді глави МЗС Литви.

Кулеба і Ландсберґіс мають намір обговорити подальше зміцнення стратегічного партнерства двох країн, підтримку зусиль нашої держави щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидію гібридним загрозам, взаємодію в рамках міжнародних організацій.

«Дмитро Кулеба і Ґабріелюс Ландсберґіс приділять особливу увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі і підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні», – підкреслили в пресслужба.

Також у відомстві додали, що за підсумками переговорів міністри закордонних справ України і Литви проведуть спільну пресконференцію.

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не слід купувати вакцину проти коронавірусної інфекції у тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі.