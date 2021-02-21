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    Кулеба пояснив, для чого Кремлю «Північний потік-2»

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    <p>Кремль викидає мільярди на будівництво газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo;</p> - Кулеба пояснив, для чого Кремлю «Північний потік-2»

    Кремль викидає мільярди на будівництво газопроводу «Північний потік-2»

    Вартість проєкту «Північний потік-2» давно перевищила економічну доцільність, зазначив глава МЗС України

    Росія вкладає кошти у будівництво газопроводу «Північний потік-2» задля підриву безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності.

    Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    За його словами, вартість проєкту «Північний потік-2» давно перевищила економічну доцільність.

    «Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ», – заявив Кулеба.

    Зазначимо, Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу «Північний потік-2» – у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

    Нещодавно сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2».

    Також ЗМІ повідомили, що Німеччина шукає способи переконати США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку 2».

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    Теги: МЗС Росія енергетика міністр Європа будівництво Україна Дмитро Кулеба Північний потік-2
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