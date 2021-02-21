Кулеба пояснив, для чого Кремлю «Північний потік-2»

Вартість проєкту «Північний потік-2» давно перевищила економічну доцільність, зазначив глава МЗС України

Росія вкладає кошти у будівництво газопроводу «Північний потік-2» задля підриву безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вартість проєкту «Північний потік-2» давно перевищила економічну доцільність.

«Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ», – заявив Кулеба.

Зазначимо, Державний департамент США в доповіді Конгресу не запропонував нових санкцій проти учасників побудови газопроводу «Північний потік-2» – у списку лише ті, які були визначені попередньою адміністрацією.

Нещодавно сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку-2».

Також ЗМІ повідомили, що Німеччина шукає способи переконати США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку 2».