Виставка озброєнь в ОАЕ – Україна уклала перший контракт

Загальна сума контракту 85,6 млн доларів

Україна уклала перший контракт в рамках Міжнародної виставки озброєнь IDEX-2021, яка зараз відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомив гендиректор держкомпанії «Укрспецекпорт» Вадим Ноздря. Компанія уклала контракт з Пакистаном.

«Хоча закриття кордонів, яке сталося минулого року через світову пандемію, і навчило нас ефективно працювати онлайн, участь України в одній із найбільших зброярських виставок, що відбувається офлайн, важко переоцінити», – зазначив Генеральний директор Державної компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря.

На підтвердження цього він повідомив, що в рамках IDEX-2021 відбулося укладення контракту між ДК «Укрспецекспорт» та Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД загальною сумою 85,6 млн доларів. «Це перший контракт «Укрспецекспорту», який є одним з найбільш системних та ефективних спецекспортерів ДК «Укроборонпром», з Пакистаном у цьому році», – відзначив Гендиректор ДК «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря. Також з пакистанською стороною було обговорено питання розширення співпраці та реалізації нових проектів до кінця 2021 року.



Крім того, українська делегація вже провела ряд переговорів з делегаціями ОАЕ, Йорданії та Саудівської Аравії та досягла домовленостей щодо співпраці у сферах високоточної зброї та бронетанкової техніки, безпілотних платформ, ремонту двигунів тощо. Про це повідомив Генеральний Директор Концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв.

«У нас є всі підстави прогнозувати, що у 2021 році ми не лише збережемо свої позиції на наших базових ринках, а й вийдемо на нові – з новою продукцією. Український оборонно-промисловий комплекс дає нам таку можливість. Тож плануємо нові зовнішньоекономічні контракти і очікуємо на суттєве зростання обсягів постачання на зовнішні ринки, а відтак – збільшення відрахувань до державного бюджету», – прокоментував перші результати участі України в IDEX-2021 Генеральний директор Державної компанії «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря.

Як повідомлялось, 21 лютого 2021 року в Абу-Дабі (ОАЕ) стартувала Міжнародна виставка озброєнь ABU DHABI International Defence Exhibition and Conference (IDEX-2021), яка відбуватиметься до 25 лютого 2021 року. IDEX-2021 – одна з найбільших військових міжнародних виставок, яка проводиться під патронатом Президента Об’єднаних Арабських Еміратів.

У павільйонах Національного виставкового центру в Абу-Дабі свої експозиції презентують понад 900 провідних оборонних компаній з 59 країн світу. Україну представляють дев’ять підприємств ОПК, сім з яких входять до Державного концерну «Укроборонпром», серед яких ДК «Укрспецекспорт».

Водночас, Державна компанія «Укрспецекспорт» є організатором об’єднаної експозиції концерну «Укроборонпром». Українську делегацію очолює Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.