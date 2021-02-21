  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>&laquo;Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності&raquo; - заява</p> - Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі

    «Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності» - заява

    Українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком зробили заяву через репресії в Білорусі. Вони їх засуджують.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Разом з тим, українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії, яка «з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі».

    «Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ», – йдеться в заяві.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.

    Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.

    Читайте також:
    Протести в Білорусі. Тихановська пояснила, чому люди припинили виходити на вулиці
    Теги: МЗС Білорусь міністр Україна журналіст Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies