Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі

Українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком зробили заяву через репресії в Білорусі. Вони їх засуджують.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Разом з тим, українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії, яка «з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі».

«Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ», – йдеться в заяві.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.

Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.

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