Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі
«Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності» - заява
Українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком зробили заяву через репресії в Білорусі. Вони їх засуджують.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Разом з тим, українські топпосадовці занепокоєні діяльністю Росії, яка «з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі».
«Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.
Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.