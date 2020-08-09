Глава МЗС назвав найбільших фахівців у зовнішньої політики у цій Верховній Раді



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Кулеба вважає, що у нинішній Верховній Раді багато фахівців з міжнародних відносин

Дмитро Кулеба мав можливість оцінити професіоналізм депутатів у питаннях зовнішньої політики під час карантину

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Главкому» назвав прізвища найбільш перспективних з точки зору зовнішньополітичної діяльності нашої країни політиків сучасної України. Міністр закордонних справ назвав десяток депутатів, з якими мав досвід спілкування і співпраці щодо вирішення зовнішньополітичних питань.

«У «Слузі народу» Олександр Мережко, Богдан Яременко, Єлизавета Ясько. У «Євросолідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе, в ОПЗЖ Олег Волошин, в «Голосі» Соломія Бобровська, Леся Василенко, у «Батьківщині» – Валентин Наливайченко, Андрій Ніколаєнко і Григорій Немиря», – перерахував міністр.

Він також розповів, що консультується с Богданом Яременко з приводу робочих питань, які виникають в роботі відомст-ва.

За словами міністра, його заступники перебувають у постійному контакті з різними представниками парламенти з тих чи інших зовнішньополітичних питань. «Нещодавно я відвідав засідання комітету з питань зовнішньої політики. Сказав депутатам, що МЗС готове їх максимально підтримувати незалежно від їхньої політичної афіліації. Я також регулярно контактую з членами парламенту, з главами комітетів», – розповів політик.

«Найбільш інтенсивною у нас була взаємодія перші два місяці коронакризи, коли виборці зверталися до депутатів з проханням когось звідкись врятувати, депутати вже надавали нам інформацію і ми допомагали», – ділиться Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Україні потрібна в Росії обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, але юридично, з точки зору захисту інтересів українських громадян, це була би помилка.