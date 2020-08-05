Вибух у Лівані: серед постраждалих є українці



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Наразі йдеться про відновлення житла для українців, але серйозної загрози життю нема, - Осташ

Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири, є також незначні травми, порізи, забої, - посол України

Посол України в Лівані Ігор Осташ підтвердив інформацію, що серед постраждалих унаслідок вибухів у Бейруті є громадян України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Є деякі сім'ї, в яких постраждало майно, будинки, квартири. Є також незначні травми, порізи, забої (у громадян України – ред.), але серйозно постраждалих наразі немає… Поки що йдеться про допомогу у відновленні будинків або квартир. На сьогодні серйозних проблем, пов'язаних із загрозою життя, для українців немає», - сказав Осташ в ефірі телеканалу «Україна 24» в середу.

Водночас дипломат зазначив, що посольство намагається розшукати інформацію про нібито два українські кораблі, що розміщувалися в районі вибухів.

Посол повідомив, що наразі є інформація, що серйозно постраждав корабель ООН, а стосовно українських громадян, українських моряків такої інформації немає.

Дипломат також нагадав, що контакти посольства є на сайті дипломатичної місії. «Усі наші телефони є на сайті посольства. Просто введіть «Посольство України в Лівані» - відразу побачите всі телефони гарячої лінії», - сказав Осташ, відповідаючи на відповідне запитання.

Як повідомлялося, щонайменше 100 людей загинули внаслідок серії вибухів у порту Бейрута у вівторок, ще понад 4 тис. постраждали.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн аміачної селітри, яка зберігалася на складі, конфіскованої митними службами. Міністр внутрішніх справ Лівану Райя Аль-Хасан в ефірі телеканалу «Аль-Джадид» також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.

У вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що, за попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у столиці Лівану Бейруті українців немає, водночас Україна готова надати Лівану допомогу, зокрема, й направити рятувальників.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ і посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейруті.

За останніми даними, аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

Натомість керівництво армії США заявило, що у них немає інформації про те, що вибух у Бейруті стався через атаку ззовні.

Також повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.