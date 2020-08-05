Харківська обласна лікарня переповнена хворими на коронавірус



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Збільшення кількості хворих в області пов'язують з великою кількістю проведених тестувань на коронавірус

За минулу добу в області виявили Covid-19 у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували

Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена хворими на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.

Зазначається, що за минулу добу в області виявили Covid-19 у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.

За словами виконувача обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Геннадія Бондарчука, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань на коронавірус.

«На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованої на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них - на інвазивної підтримки, інші - у кисневій масці», - сказав Бондарчук.

У зв'язку з переповненням обласної лікарні, хворих коронавірусом буде приймати дитяча лікарня.

«На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», - відзначили Бондарчук.

Також зараз розглядається можливість відкриття другого реанімаційного відділення в дорослому інфекційної лікарні.

Відзначається, що за вчора в області було виявлено 145 хворих коронавірусів, з яких 33 були госпіталізовані.

Зараз Харківська область знаходиться в «зеленій» карантинній зоні, яка не має на увазі додаткових обмежень, проте щоп'ятниці Кабмін проводитиме перегляд зональних списків регіонів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусів в Харкові напруженою.

Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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