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    Політика

    Глава МЗС: розрив відносин з Росією був би правильним жестом, але…

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    Міністр Дмитро Кулеба нагадав про сотні українських політв&rsquo;язнів, які знаходяться в РФ - Глава МЗС: розрив відносин з Росією був би правильним жестом, але…
    Міністр Дмитро Кулеба нагадав про сотні українських політв’язнів, які знаходяться в РФ

    Україні потрібна в Росії обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян, зазначив Кулеба

    Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, але юридично, з точки зору захисту інтересів українських громадян, це була би помилка.

    Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    Кулеба пояснив, чому Україна не поспішає повністю розривати дипломатичні відносини з РФ, де вже тривалий час немає українського посла.

    «Ми робимо правильно, не повертаючи посла до РФ. Але це тільки верхівка айсберга. Є пласт цілий, хто кого не пускає і куди. Все це не дивно, бо між нами триває війна», – каже міністр. 

    За його словами, якщо б Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією в 2014 році, були б складнощі з представництвом наших інтересів. Та ж Польща, за думкою голови МЗС, не впоралася б з цим.

    Міністр нагадав про сотні українських політв’язнів, які знаходяться в РФ,  та про судові процеси, які треба відвідувати.

    «У нас є генконсульство у Ростові-на-Дону, а генконсульства Польщі у цьому місті немає, – пояснює Дмитро Кулеба. – Тому треба практично до цього всього підходити».

    За словами міністра, політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, але юридично, з точки зору захисту інтересів українських громадян, за якими постійно полює Росія, особлимо в окупованому Криму, це була би помилка.

    «Нам потрібна там обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ», – вважає Кулеба, за думкою якого нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною.

     Детальніше читайте тут:
    МЗС Росія Польща міністр війна Україна Дмитро Кулеба
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