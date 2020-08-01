Глава МЗС: розрив відносин з Росією був би правильним жестом, але…



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Міністр Дмитро Кулеба нагадав про сотні українських політв’язнів, які знаходяться в РФ

Україні потрібна в Росії обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян, зазначив Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, але юридично, з точки зору захисту інтересів українських громадян, це була би помилка.

Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Кулеба пояснив, чому Україна не поспішає повністю розривати дипломатичні відносини з РФ, де вже тривалий час немає українського посла.

«Ми робимо правильно, не повертаючи посла до РФ. Але це тільки верхівка айсберга. Є пласт цілий, хто кого не пускає і куди. Все це не дивно, бо між нами триває війна», – каже міністр.

За його словами, якщо б Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією в 2014 році, були б складнощі з представництвом наших інтересів. Та ж Польща, за думкою голови МЗС, не впоралася б з цим.

Міністр нагадав про сотні українських політв’язнів, які знаходяться в РФ, та про судові процеси, які треба відвідувати.

«У нас є генконсульство у Ростові-на-Дону, а генконсульства Польщі у цьому місті немає, – пояснює Дмитро Кулеба. – Тому треба практично до цього всього підходити».

За словами міністра, політично розірвання відносин у 2014 році було б правильним жестом, але юридично, з точки зору захисту інтересів українських громадян, за якими постійно полює Росія, особлимо в окупованому Криму, це була би помилка.

«Нам потрібна там обмежена дипломатична присутність для захисту інтересів українських громадян в РФ», – вважає Кулеба, за думкою якого нинішня конфігурація є найбільш збалансованою і ефективною.

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