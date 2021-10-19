Місія ОБСЄ відновлює патрулювання в окупованій Горлівці

Бойовики вирішили зняти блокаду

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновлює патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

«О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг (Оперативний звіт СММ № 20/2021 від 17 жовтня 2021 року) прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) і що ці ворота були відкритими», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перед будівлею патрульної бази спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила базу місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03.

Також нагадується про те, що рішення постійної ради ОБСЄ передбачає гарантування безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні. «Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань», – сказано в повідомленні.

Крім того, згідно з мандатом, місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Напередодні суд арештував бойовика, через якого Росія заблокувала роботу ОБСЄ.

13 жовтня бойовика затримали поблизу Золотого на лінії розмежування. Він був у військовій формі та мав при собі вогнепальну зброю з двома спорядженими магазинами та військовий квиток.

Як відомо, 14 жовтня СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР». За даними СБУ, він виходець з Алчевська, активно брав участь у бойових діях проти ЗСУ. Російський паспорт Косяк отримав у лютому 2021 року в Ростовській області. Терористи «ЛНР» стверджують, що Косяк був «представником СЦКК» і входив до групи з розмінування. Українська сторона наполягає, що затриманий під виглядом гуманітарної діяльності займався розвідкою.

Згодом у мережі з'явилося відео з обшуком затриманого українськими військовими бойовика терористичного угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. На питання про те, чому при ньому є зброя, яке представникам у СЦКК носити не дозволяється, Косяк відповів, що «без неї стрьомно».

Тим часом у «ДНР» тримали під «домашнім арештом» місію ОБСЄ. Вимагають звільнення бойовика.

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