Українські бійці затримали на Донбасі озброєного російського бойовика

Громадянин РФ проводив розвідку під виглядом розмінування

У середу, 13 жовтня, озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка. Про це повідомляє Українська делегація у Тристоронній контактній групі у Telegram.

«Сьогодні безпосередньо під час загального засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації. Близько 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК (Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – ред.) під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ», – розповіли в українській делегації.

Зазначається, що гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ «Золоте»

Натомість оперативна група ЗСУ затримала одного військовослужбовця російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

За даними української сторони, правоохоронні органи підозрюють цього росіянина у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство). Наразі тривають слідчі дії.

До слова, СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі.