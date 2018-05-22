Від початку року Україна зняла біометричні дані з понад 175 тис. росіян

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До іноземців інших країн фіксація біометричних даних застосовується за результатами аналізу та оцінки ризиків

З початку року Україна на кордоні зняла біометричні дані з понад 175 тисяч росіян. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України.

«Всього з початку 2018 року оформлено майже 244 тисячі осіб, із них — понад 175 тисяч громадян Росії. До іноземців інших країн фіксація біометричних даних застосовується за результатами аналізу та оцінки ризиків», — йдеться у повідомленні.

Загалом біометричний контроль співробітники Держприкордонслужби здійснюють у 157 пунктах пропуску та трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Для забезпечення цих завдань сканерами відбитків пальців були доукомплектовані автоматизовані робочі місця і розгорнуті нові, а на окремих напрямках використовуються портативні сканери.