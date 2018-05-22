  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Від початку року Україна зняла біометричні дані з понад 175 тис. росіян

    • Розсилка
    Від початку року Україна зняла біометричні дані з понад 175 тис. росіян

    До іноземців інших країн фіксація біометричних даних застосовується за результатами аналізу та оцінки ризиків

    З початку року Україна на кордоні зняла біометричні дані з понад 175 тисяч росіян. Про це повідомляє відділ комунікації Державної прикордонної служби України.

    «Всього з початку 2018 року оформлено майже 244 тисячі осіб, із них — понад 175 тисяч громадян Росії. До іноземців інших країн фіксація біометричних даних застосовується за результатами аналізу та оцінки ризиків», — йдеться у повідомленні.

    Загалом біометричний контроль співробітники Держприкордонслужби здійснюють у 157 пунктах пропуску та трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим. Для забезпечення цих завдань сканерами відбитків пальців були доукомплектовані автоматизовані робочі місця і розгорнуті нові, а на окремих напрямках використовуються портативні сканери.

    Читайте також
    прикордонники Крим Росія Держприкордонслужба паспорт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ