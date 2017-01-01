У Криму складають списки екс-військових ЗСУ, які отримали російські паспорти

Колишнім українським військовим, які отримали паспорти громадянина Росії, «надається право зареєструватися за місцем проживання за адресою військового комісаріату, розташованого на території їхнього проживання»

Із метою врегулювання питання їх реєстрації за місцем проживання Окупаційна влада анексованого Росією Криму веде роботу зі складення списку осіб, які проходили службу в Збройних Силах України до 18 березня 2014 року на півострові, з метою врегулювання питання їх реєстрації за місцем проживання. Про це 2 грудня 2017 року з посиланням на прес-службу



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Колишнім українським військовим, які отримали паспорти громадянина Росії, «надається право зареєструватися за місцем проживання за адресою військового комісаріату, розташованого на території їхнього проживання»

Із метою врегулювання питання їх реєстрації за місцем проживання Окупаційна влада анексованого Росією Криму веде роботу зі складення списку осіб, які проходили службу в Збройних Силах України до 18 березня 2014 року на півострові, з метою врегулювання питання їх реєстрації за місцем проживання. Про це 2 грудня 2017 року з посиланням на прес-службу окупаційного «уряду» Криму передає «Крим.Реалії».

«Із огляду на той факт, що відсутність реєстрації доставляє незручності не тільки колишнім військовослужбовцям, а й членам їхніх сімей, завершити всі процедури необхідно в найкоротші терміни. Так, на даний момент спільно з військовими комісаріатами ведеться робота зі збору списку осіб, що проходили військову службу у військових частинах, які дислокувалися до 18 березня 2014 року на територіях Криму і Севастополя», - цитує прес-служба російського «віце-прем'єра» Криму Ігоря Михайличенка.

За його словами, колишнім українським військовим, які отримали паспорти громадянина Росії, «надається право зареєструватися за місцем проживання за адресою військового комісаріату, розташованого на території їхнього проживання».

Нагадаємо, станом на жовтень 2017 року Генеральна прокуратура України ставить державну зраду 73 українським військовим, які зрадили присязі й після анексії Росією Криму не повернулися з півострова на материк.