Глава уряду Шмигаль показав дружину й доньок (фото)

Дружина глави уряду побоюється, що після того, як її показали по ТБ, життя родини у Львові зміниться

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вивів у світ дружину та двох доньок. Родина побувала на благодійному концерті всесвітньо відомого італійського тенора Андреа Бочеллі. Катерина Шмигаль, а також доньки Анна та Софія, були у білих сукнях.

«Залучили всіх українських дизайнерів – Богуцька, Полонець, Рачинська», – розповіла пані Катерина у програмі «Світське життя».

На запитання Осадчої, чим займаєтеся друга леді країни, Катерина Шмигаль розповіла, що займається домом, «щоб все було в чоловіка добре у побуті, у фінансах».

«У нас є невеликий сімейний бізнес, яким якраз управляє дружина», – додав Шмигаль.

Родина прем’єра досі мешкає у Львові, донька Анна цьогоріч вступила на філологічний факультет університету імені Івана Франка та в магістратуру Львівської політехніки, де продовжить здобувати менеджерський фах. Сама Катерина Шмигаль, яка фактично є другою леді країни, не любить зайвої уваги.

«Публічність забирає дуже багато плюсів, важко пройти в магазин, чи ще десь, ну це трохи не про мене», – сказала вона.

Водночас, пані Катерина зауважила, що після сюжету «Світського життя» вона може стати більш упізнаваною.

Раніше старша донька голови Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, 20-річна Анна, побувала на концерт-шоу «Вечір прем’єр». Захід відбувся просто неба, глядачі мали дотримуватися світлого дрес-коду. Для світського дебюту Анна обрала білу сукню, яку пошила на замовлення.

Також донька прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Анна розкрила секрет музичних уподобань родини очільника Уряду.