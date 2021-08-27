Зеленський і Шмигаль запізнились на парад з нагоди Дня незалежності Молдови

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль 27 серпня прибули на парад до столиці Молдови

Святкові заходи в Кишиневі почалися без президента України

Президент України Володимир Зеленського і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибули в Кишинів. Раніше повідомлялось, що літак із українською делегацією не міг приземлитися у столиці Молдови через погодні умови, передає «Главком».

Наразі Зеленський та Шмигаль перебувають на сцені, яка встановлена на площі Великих Національних зборів у столиці Молдови.

Відмітимо, через затримку високих гостей початок військового параду у Молдові був дещо відкладений. Урочистості мали розпочатися о 10 ранку.

Відомо, що літак Зеленського був змушений приземлитися в Одесу. Після дозаправки він вилетів до Кишинева, який вже приймає літаки.

Президент Румунії Клаус Йоганніс теж не зміг вчасно дістатися до Кишинева. Його літак чекав на злітній смузі в Бухаресті, поки в Кишиневі покращаться погодні умови. Разом з тим Йоганніс раніше приземлився в Кишиневі і прибув на парад.

Через труднощі з добиранням двох президентів святкові заходи в Кишиневі почалися без Зеленського і Йоганніса, але в присутності президента Польщі Анджея Дуди, який прибув до Кишинева напередодні.

Сьогодні, 27 серпня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. Окрім керівництва України, до Кишиневу прибули президент Румунії Коаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда.

Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також 27 серпня відвідує Кишинів, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.