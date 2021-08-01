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    Донька прем’єра Шмигаля дебютувала на публіці

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    Спеціально для виходу в світ Анна пошила білу сукню - Донька прем’єра Шмигаля дебютувала на публіці
    Спеціально для виходу в світ Анна пошила білу сукню
    Фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Анна у білій сукні побувала на концерт-шоу

    Старша донька голови Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, 20-річна Анна, побувала на концерт-шоу «Вечір прем’єр». Захід відбувся просто неба, глядачі мали дотримуватися світлого дрес-коду. Для світського дебюту Анна обрала білу сукню, яку пошила на замовлення.

    «Примірялася та дивилася, що модно за останніми тенденціями. Білий дрес-код – це взагалі практично. Він усім пасує, тому літо, білий колір – це супер», – прокоментувала своє вбрання Анна для програми «Світське життя».

    Раніше відомий музичний продюсер Юрій Бардаш у програмі «Світське життя» визнав наркотичну залежність.

    Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, керівник програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко придбав біля Обухова 30 соток землі та будинок площею 360 квадратних метрів. За його словами, вартувала обновка близько 5 мільйонів гривень, майно оформили на дружину.

    Теги: гроші будівництво будинок майно Кирило Тимошенко Денис Шмигаль Катерина Осадча літо
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    Донька прем’єра Шмигаля дебютувала на публіці