  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Стало відомо, від якого артиста фанатіє родина прем'єра Шмигаля

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У родині Шмигалів шанують українських виконавців - Стало відомо, від якого артиста фанатіє родина прем'єра Шмигаля
    У родині Шмигалів шанують українських виконавців
    Фото: 24tv.ua

    Про музичні смаки очільника Уряду розповіла його донька Анна

    Донька прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Анна розкрила секрет музичних уподобань родини очільника Уряду. Так, за словами дівчини, вони усією сім’єю люблять слухати Олега Винника. Перша пісня, яку почули, – «Молода вовчиця».

    «Люблю увесь український шоу-бізнес, особливо коли вони випускають україномовні пісні, це дуже цінно, це рідкісні моменти, на жаль», – поділилася донька прем’єра із програмою «Світське життя».

    20-річна Анна нещодавно закінчила «Львівську політехніку» з червоним дипломом, а цього літа вступає на магістратуру за іншою спеціальністю – «філологія, українська мова і література».

    «Бачу себе в українській освіті, вважаю, що це дуже цікаво, і це на часі, і вчителі, освіта – це важливо. Хочу з цим пов’язати своє майбутнє», – запевнила дівчина.

    Раніше старша донька голови Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, 20-річна Анна, дебютувала на публіці.

    Читайте також інтерв'ю: Олег Винник: Я не виступаю у Росії. Ніякі гроші не змінять цієї позиції
    Теги: мова література українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, від якого артиста фанатіє родина прем'єра Шмигаля