Стало відомо, від якого артиста фанатіє родина прем'єра Шмигаля

Про музичні смаки очільника Уряду розповіла його донька Анна

Донька прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Анна розкрила секрет музичних уподобань родини очільника Уряду. Так, за словами дівчини, вони усією сім’єю люблять слухати Олега Винника. Перша пісня, яку почули, – «Молода вовчиця».

«Люблю увесь український шоу-бізнес, особливо коли вони випускають україномовні пісні, це дуже цінно, це рідкісні моменти, на жаль», – поділилася донька прем’єра із програмою «Світське життя».

20-річна Анна нещодавно закінчила «Львівську політехніку» з червоним дипломом, а цього літа вступає на магістратуру за іншою спеціальністю – «філологія, українська мова і література».

«Бачу себе в українській освіті, вважаю, що це дуже цікаво, і це на часі, і вчителі, освіта – це важливо. Хочу з цим пов’язати своє майбутнє», – запевнила дівчина.

Раніше старша донька голови Кабінету Міністрів України Дениса Шмигаля, 20-річна Анна, дебютувала на публіці.