На 28 млрд грн більше: Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету

Глава уряду запевнив, що економіка України відновлюється

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро і склав 57,5 млрд гривень. Про це в суботу, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили 30 млрд доларів. Залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися в серпні вшестеро і склали 57,5 млрд гривень станом на 1 вересня», – написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, до держбюджету за перші вісім місяців цього року надійшло на 28 млрд гривень більше від плану і на 106 млрд більше, ніж в минулому році.

«Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури і більш ефективної роботи податкової і митниці», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, за аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів.

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