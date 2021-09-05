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    Економіка та фінанси

    На 28 млрд грн більше: Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету

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    Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро - На 28 млрд грн більше: Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету
    Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро
    Фото з відкритих джерел

    Глава уряду запевнив, що економіка України відновлюється

    Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні зріс ушестеро і склав 57,5 млрд гривень. Про це в суботу, 4 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «За даними Національного банку міжнародні резерви України перевищили 30 млрд доларів. Залишки на єдиному казначейському рахунку збільшилися в серпні вшестеро і склали 57,5 млрд гривень станом на 1 вересня», – написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

    За його даними, до держбюджету за перші вісім місяців цього року надійшло на 28 млрд гривень більше від плану і на 106 млрд більше, ніж в минулому році.

    «Виконання бюджету відбувається за рахунок відновлення економіки, сприятливої зовнішньої кон'юнктури і більш ефективної роботи податкової і митниці», – наголосив глава уряду.

    Нагадаємо, за аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів.

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    Теги: економіка Facebook Денис Шмигаль
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    На 28 млрд грн більше: Шмигаль відзвітував про рекордні надходження до держбюджету